Два человека пострадали в результате ДТП в деревне Родина

09:13, 25 сентября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















25 сентября в 08:00 произошло ДТП на участке дороги по направлению от улицы Венской в деревню Родина. Столкнулись два легковых автомобиля Acura и Opel. Об этом сообщает корреспондент Псковского агенства информации.

В результате ДТП пострадали два человека, оба водителя.От госпитализации отказались.

По словам водителя автомобиля Opel, он не увидел встречный автомобиль, поворачивая налево.

На месте работают пожарная и скорая медицинская помощь, а также сотрудники полиции.

Подробности и обстоятельства выясняются.