Гостем ПАИ-live станет начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев
Гостем прямого эфира ПАИ-live в пятницу, 25 сентября, в 10:00 станет начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.
Как работает в регионе «паутина» службы 112? На сколько процентов служба внедрена и как часто ею пользуются жители области? Как глубоко проник интернет в глубинку и на каком уровне находится цифровизация в Псковской области? Как работает «цифра» на нацпроекты? Об этом в прямом эфире поговорим с Денисом Матвеевым.
Трансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации в 10:00.