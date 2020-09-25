Тротуар со стороны стадиона «Машиностроитель» в Пскове отремонтируют до 1 ноября

10:01, 25 сентября 2020, ПАИ

В Пскове тротуар со стороны стадиона «Машиностроитель» будет отремонтирован до 1 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» заключен муниципальный контракт №86 от 27 июля 2020 года на проведение работ по ремонту улицы Спортивной.

В рамках контракта планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части и отремонтировать тротуар со стороны стадиона «Машиностроитель», также будут выполнены работы по отведению сточных вод с поверхности тротуара вдоль домов № 3 и 5 на улице Спортивной с помощью водоотводных лотков.

Сроки выполнения работ — до 1 ноября 2020 года.