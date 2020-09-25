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Общество

Двор на Юбилейной №73а в Пскове приводят в порядок

Неделю назад на улице Юбилейной №73а в Пскове начались работы по ремонту асфальтового покрытия. Сэкономленные бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» направили на несколько дворовых территорий, в том числе на ремонт этого двора. 

Здесь уже заменили бортовой камень, отсыпали щебнем дорогу и подходы к подъездам. Дорога ремонтируется в существующих границах с расширением на 50 см. Подрядчик планирует завершить работы досрочно в течение следующей недели.

Жители окрестных домов просят спилить часть деревьев, которые превратили дворовую территорию в «лес». Часть аварийных тополей уже ликвидирована. После завершения работ по санации деревьев и кустарников во дворе появятся скамейки и урны.

За домом на Юбилейной, 73а отсыпано 16 парковочных мест. Большее количество мест не было предусмотрено проектом. Для того чтобы увеличить автопарковки, жители могут самостоятельно собрать подписи и подать заявку в Управление городского хозяйства администрации города для перевода части зеленой зоны в парковочную.

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