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Общество

В Кривске по дорожному нацпроекту асфальтируют улицу №1

Подрядная организация ООО «Печорыагродорстрой» приступила к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице №1 в деревне Кривск Круппской волости Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы проводятся по контракту с администрацией Печорского района в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее подрядчик провел фрезерование поверхностных слоев покрытия на глубину до 5 см, выполнил устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Также предстоит отремонтировать съезды и укрепить обочины. Протяженность участка составляет около 1,4 км.

Всего контрактом предусмотрен ремонт 5 объектов на общую сумму около 30 млн рублей. Это две улицы в деревне Киршино Круппской волости общей протяженностью 1,4 км; 1,1 км улицы в деревне Речки Новоизборской волости и участок длиной 291 метр на улице Каштановой в Печорах. На большинстве объектов работы уже завершены. Средства на ремонт выделены из областного бюджета. 

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