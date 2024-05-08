Автопробег в честь 79-летия Великой Победы прошёл в Палкино
Автопробег в честь 79-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне прошёл в Палкино. Об этом пишет районная газета «Льновод».
Сегодня, 8 мая, все желающие могли принять участие в автопробеге, приехав на площадь посёлка с портретами героев «Бессмертного полка», Знамёнами Победы и флагами РФ.
Больше 20 автомобилей прошли в три круга по райцентру Палкино.
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