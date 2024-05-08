Автопробег в честь 79-летия Великой Победы прошёл в Палкино

18:24, 08 мая 2024, ПАИ

Автопробег в честь 79-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне прошёл в Палкино. Об этом пишет районная газета «Льновод».

Сегодня, 8 мая, все желающие могли принять участие в автопробеге, приехав на площадь посёлка с портретами героев «Бессмертного полка», Знамёнами Победы и флагами РФ.

Больше 20 автомобилей прошли в три круга по райцентру Палкино.