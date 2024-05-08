В Печорском муниципальном округе продолжается обновление трассы Гверстонь – Крупп – Кулье
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области уделяется особое внимание приведению в нормативное состояние автодорог опорной сети региона. Так, в Печорском муниципальном округе продолжается обновление трассы Гверстонь – Крупп – Кулье, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
В прошлом году завершились работы по реконструкции двух участков трассы протяжённостью 12 километров.
В этом году «Псковавтодор» обновит ещё 8,5 км дороги на участке, проходящем через населённые пункты Городище, Заходы, Крупп и Моложва.
На объекте продолжается ремонт водопропускных труб, дорожники приступили к фрезерованию изношенного дорожного полотна. Параллельно выполняется ремонт автобусных остановок и посадочных площадок.
Также будет обновлено асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, заменено дорожное покрытие на мосту через реку Пимжу на 16-м километре, укреплены обочины, приведено в порядок ещё несколько автобусных остановок, нанесена разметка.
На эти цели из областного бюджета выделено более 183 млн рублей.
Срок завершения работ – ноябрь 2024 года.
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В Печорском муниципальном округе продолжается обновление трассы Гверстонь – Крупп – Кулье
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