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Общество

В Печорском муниципальном округе продолжается обновление трассы Гверстонь – Крупп – Кулье

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области уделяется особое внимание приведению в нормативное состояние автодорог опорной сети региона. Так, в Печорском муниципальном округе продолжается обновление трассы Гверстонь – Крупп – Кулье, сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Печорском муниципальном округе продолжается обновление трассы Гверстонь – Крупп – Кулье. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В прошлом году завершились работы по реконструкции двух участков трассы протяжённостью 12 километров.

В этом году «Псковавтодор» обновит ещё 8,5 км дороги на участке, проходящем через населённые пункты Городище, Заходы, Крупп и Моложва.

На объекте продолжается ремонт водопропускных труб, дорожники приступили к фрезерованию изношенного дорожного полотна. Параллельно выполняется ремонт автобусных остановок и посадочных площадок.

Также будет обновлено асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, заменено дорожное покрытие на мосту через реку Пимжу на 16-м километре, укреплены обочины, приведено в порядок ещё несколько автобусных остановок, нанесена разметка.

На эти цели из областного бюджета выделено более 183 млн рублей.

Срок завершения работ – ноябрь 2024 года.

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