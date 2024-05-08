Депутаты Псковской городской Думы возложили цветы к местам массовых захоронений воинов

17:25, 08 мая 2024, ПАИ

8 мая депутаты Псковской городской Думы возложили цветы к местам массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возле памятных знаков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

У памятного знака освободителям города Пскова «Танк Т-34» почтил память советских воинов заместитель председателя городской Думы Владимир Воробьев. «Мы не должны забывать подвиг наших бойцов, которые ценой своей жизни защитили Родину, освободили ее от врага. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся примером для новых поколений», – подчеркнул Владимир Воробьев.



Депутат по округу №11 Константин Болотин возложил цветы к братской могиле на Мироносицком кладбище, где захоронены 30 тысяч жертв немецко-фашистских захватчиков.



В траурных мероприятиях на братском кладбище 392 воинов Советской Армии, погибших при освобождении Пскова, и у памятного знака на месте концлагеря «Шталаг-372» приняла участие заместитель председателя ПГД, депутат по округу №7 Ольга Федорова.



У памятного знака псковским партизанам почтила память тех, кто приближал победу в тылу врага, депутат городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко.



Депутат по округу №10 Любовь Николаева возложила цветы к бюсту Героя Советского Союза Семена Байкова, депутат по округу №6 Евгений Васильев – к памятному знаку на месте концлагеря, расположенному на Ольгинской набережной.



У братской могилы в Крестах, где покоятся 65 тысяч советских военнопленных, и у памятного знака летчикам-героям отдал дань памяти депутат по округу №4 Сергей Гаврилов.



Память работников Псковского льнокомбината, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили депутаты городской Думы Григорий Стороненков (округ №12) и Галина Невалённая (округ №13).



Также депутаты Псковской городской Думы навестили ветеранов на дому, чтобы поздравить их с наступающим Днем Победы.