Какие праздничные мероприятия состоятся в Псковской области в День Победы
В День Победы в Псковской области пройдут различные мероприятия и концерты, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Возложение цветов и гирлянд воинской славы к мемориалам и братским захоронением воинов состоятся во всех муниципалитетах Псковской области в канун праздника и в сам День Победы.
В Опочецком муниципальном округе в День Победы зажгут костёр Памяти, а в Пушкинских Горах состоится праздничный вальс. Кроме того, 9 Мая спортсмены региона смогут принять участие в велопробеге.
9 мая с 18:55 до 19:00 жители Псковской области смогут присоединиться к всероссийской минуте молчания.
Кроме того, жители региона могут присоединиться к всероссийским патриотическим акциям: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Сады Памяти» и раздаче георгиевских ленточек.
В Усвятах Дню Победы посвящён турнир по волейболу, а в Пскове – традиционная спортивная акция «Рекорд Победы».
Также телеканал «Первый Псковский» в честь Дня Победы в прямом эфире проведёт трёхчасовой праздничный марафон. Трансляция начнётся 9 мая в 13:00.
Как будут праздновать 9 Мая в Пскове, можно узнать здесь.
Евгений Васильев – о вступлении Владимира Путина в должность президента: С таким лидером граждане могут чувствовать себя уверенно