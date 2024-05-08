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Какие праздничные мероприятия состоятся в Псковской области в День Победы

В День Победы в Псковской области пройдут различные мероприятия и концерты, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Возложение цветов и гирлянд воинской славы к мемориалам и братским захоронением воинов состоятся во всех муниципалитетах Псковской области в канун праздника и в сам День Победы.

В Опочецком муниципальном округе в День Победы зажгут костёр Памяти, а в Пушкинских Горах состоится праздничный вальс. Кроме того, 9 Мая спортсмены региона смогут принять участие в велопробеге.

9 мая с 18:55 до 19:00 жители Псковской области смогут присоединиться к всероссийской минуте молчания.

Кроме того, жители региона могут присоединиться к всероссийским патриотическим акциям: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Сады Памяти» и раздаче георгиевских ленточек.

В Усвятах Дню Победы посвящён турнир по волейболу, а в Пскове – традиционная спортивная акция «Рекорд Победы».

Также телеканал «Первый Псковский» в честь Дня Победы в прямом эфире проведёт трёхчасовой праздничный марафон. Трансляция начнётся 9 мая в 13:00.

Как будут праздновать 9 Мая в Пскове, можно узнать здесь.

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