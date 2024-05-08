По поручению президента Михаил Ведерников вручил орден Пирогова Марине Гаращенко

18:40, 08 мая 2024, ПАИ

По поручению президента губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко орден Пирогова сегодня, 8 мая. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Сложно переоценить усилия Марины Валерьевны в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Во время пандемии была полностью модернизирована инфекционная служба региона. По решению главы государства и при содействии Министерства обороны в кратчайшие сроки были возведены три медицинских центра в Пскове и Великих Луках. Теперь новая псковская областная инфекционная клиническая больница принимает пациентов со всей области», – говорится в сообщении.

Он также отметил вклад Марины Гаращенко в модернизацию сферы здравоохранения области в целом, путём качественной реализации профильных национальных проектов.

«Конечно, проблем ещё предостаточно и работы впереди очень много, но и сделано тоже не мало. Искренне рад, что Глава государства так оценил работу Марины Валерьевны», – подчеркнул губернатор.