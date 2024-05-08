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Церемония перезахоронения останков красноармейцев состоялась у подножия Духовой горы в Псковской области

В преддверии Дня Победы церемония перезахоронения останков воинов, павших при освобождении Опочецкого района состоялась в деревне Кирово, у подножия Духовой горы. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Церемония перезахоронения останков красноармейцев состоялась у подножия Духовой горы в Псковской области. Фото: газета "Красный маяк"

Как рассказал руководитель поискового отряда «Рубеж» Владимир Селезнёв, останки павших солдат поисковики нашли в Крымском Бору и в местечке между Жадринским и Полехновским озерами.

Скорее всего, это солдаты 7-й и 30-й гвардейских стрелковых дивизий. Найдены были пятеро бойцов, а перезахоронили только четверых неизвестных.

«При одном из павших мы нашли медаль «За отвагу» и крепление от ордена. Медаль сохранилась очень хорошо, и на ней выбит номер. По этому номеру мы установим имя погибшего и постараемся найти родственников, которые уже и будут принимать решение о перезахоронении либо у себя на родине, либо где-то еще», – отметил Владимир Селезнёв.

В церемонии приняли участие представители муниципальной и региональной власти, районного Совета ветеранов, военного комиссариата, местного отделения Союза пенсионеров, воспитанники ВПК «Беркут», местные жители.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Иоанн отслужил заупокойную литию, после чего тишину майского неба нарушили троекратные залпы. К новой братской могиле участники церемонии перезахоронения возложили цветы и венки.

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