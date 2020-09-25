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Общество

В Псковской службе «112» работают люди с железной психикой

В экстренной службе работают люди с железной психикой. Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области в службе «112» работают люди с железной психикой. Об этом заявил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 25 сентября.

По его словам, в службе «112» трудятся люди, которые «умеют быстро реагировать в экстренных ситуациях, потому что понять человека по телефону, что произошло, нелегко».

Денис Матвеев назвал и требования, которые предъявляются к кандидатам в операторы экстренной службы: они должны иметь хорошую выдержку, стрессоустойчивость.  

«У нас сейчас от тысячи до двух тысяч звонков в сутки. Понятно, из них какие-то ложные, но они есть, и их нужно отрабатывать. В новогодние праздники число звонков будет доходить до 12-15 тысяч в сутки», - заключил гость эфира.  

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