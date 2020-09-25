Псковскую молодежь приглашают принять участие в онлайн-турнире «Строевые выходные — 2020»

10:40, 25 сентября 2020, ПАИ

Открылась регистрация на участие в онлайн-турнире «Строевые выходные — 2020», приуроченному к 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте строевыевыходные.рф до конца октября.

Целью военно-патриотического проекта «Строевые Выходные» является создание молодежи 18–25 лет доступных условий для получения навыков первоначальной военной подготовки в обстановке максимально приближенной к реальной, а также популяризация службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Проект помогает испытать себя на прочность и выносливость, а также завести знакомства с единомышленниками из многих субъектов России, что может помочь девушкам и юношам определить вектор дальнейшего профессионального развития.

Дистанционный этап представляет собой прохождение двухнедельного курса, который включает в себя обучение по видеоматериалам и выполнение заданий разных уровней сложности по тематическим блокам: структура российской армии, физическое воспитание, первая доврачебная помощь и основы тактической медицины, особенности армейского быта, административное деление современной России, культура и история родного края.

Участники, успешно прошедшие обучение и выполнившие все задания дистанционного этапа, без испытаний будут приглашены на практический этап проекта в следующем календарном году. Среди наиболее активных участников будут разыграны ценные призы.

Более подробную информацию о старте дистанционного курса участники получат по электронной почте после прохождения регистрации на сайте.