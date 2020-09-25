В 75% населенных пунктов Псковской области нет интернета

10:53, 25 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области в 75% населенных пунктов отсутствует подключение к интернету, только в 15% сельской местности региона можно выйти в Сеть, в 25% — только через сотовую связь. Об этом заявил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 25 сентября.

По его словам, сейчас законодательно закреплено взаимодействие с сотовыми операторами. Денис Матвеев подчеркнул, что организация связи — «дело рук «большой четверки» — операторов. Власти же занимаются только регулированием частот и выдачей разрешений на их использование.

«Вышки в глубинки ставить невыгодно. Одна вышка стоит порядка 5,5 млн, она будет вещать в радиусе 6-7 километров, а окупаемость ее возникает от 1,5 тыс. операторов. Если этого нет, то и смысла ставить вышку нет», - сказал Матвеев.

В качестве примера он привел установку сотовой вышки в Красногородском районе, где интернетом и связью были обеспечены два населенных пункта, в близлежащих появилась связь 4G. В первые дни пользователи загрузили порядка 300 гигабайт.