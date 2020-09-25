0
23:36
Кабаре абсурда: московский театр показал псковичам, что они слегка из Магадана
23:08
Почему лечить уши теперь нестрашно - интервью с Аркадием Гохманом и Натальей Гусевой
21:31
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
20:24
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
17:57
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
17:21
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
16:42
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
Еще новости
Общество

Вышки сотовой связи появятся в двух районах Псковской области до конца года

В Дновском и Пушкиногорском районах до конца этого года установят вышки сотовой связи. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Ранее вышку уже установили в Красногородском районе. Жители нескольких населенных пунктов получили возможность пользоваться интернетом 4G. По словам Дениса Матвеева, за первых два дня работы пользователи выкачали около 300 гигабайт.

В этом году также появятся вышки в деревне Поляна Пушкиногорского района (охват 10 километров). Там уже залит фундамент, работы продолжаются.

Еще один контракт администрация разыграла на днях: в деревне Искра Дновского района также появится вышка. «У нас все это получилось. Понятно, что без поддержки губернатора этого бы не было, он нам помог в этом плане: и с точки зрения финансирования, и с точки зрения законодательной базы. Мы теперь вооружены и действуем», - отметил гость эфира.

Денис Матвеев сообщил, что в 2021 году в плане установить уже семь таких точек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
25 сентября 2020
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь 1
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
25 сентября 2020
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
25 сентября 2020
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
25 сентября 2020
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
25 сентября 2020
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
25 сентября 2020
Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области
25 сентября 2020
Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области
Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики
25 сентября 2020
Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики

Идет загрузка...