Вышки сотовой связи появятся в двух районах Псковской области до конца года

10:57, 25 сентября 2020, ПАИ

В Дновском и Пушкиногорском районах до конца этого года установят вышки сотовой связи. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Ранее вышку уже установили в Красногородском районе. Жители нескольких населенных пунктов получили возможность пользоваться интернетом 4G. По словам Дениса Матвеева, за первых два дня работы пользователи выкачали около 300 гигабайт.

В этом году также появятся вышки в деревне Поляна Пушкиногорского района (охват 10 километров). Там уже залит фундамент, работы продолжаются.

Еще один контракт администрация разыграла на днях: в деревне Искра Дновского района также появится вышка. «У нас все это получилось. Понятно, что без поддержки губернатора этого бы не было, он нам помог в этом плане: и с точки зрения финансирования, и с точки зрения законодательной базы. Мы теперь вооружены и действуем», - отметил гость эфира.

Денис Матвеев сообщил, что в 2021 году в плане установить уже семь таких точек.