С ноября жители Псковской области смогут купить лекарства по электронному рецепту

11:25, 25 сентября 2020, ПАИ

С ноября жители Псковской области смогут купить лекарства по электронному рецепту. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«Пока мы этот проект особенно не афишируем, но, надеюсь, до конца октября доделаем. То есть ты приходишь в аптеку, достаешь мобильное приложение, там уже есть рецепт от врача. Можно сканировать QR-код и купить льготные лекарства. Пока мы говорим только про эту категорию медикаментов», - уточнил Матвеев.

У пациента будет возможность выбрать: обычный бумажный или цифровой рецепт. В перспективе в 2021 году электронные рецепты будут выдаваться не только на льготные лекарства.