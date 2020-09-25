Оборудование для телемедицины поступает в Псковскую область

11:44, 25 сентября 2020, ПАИ

В Псковскую область поступает новое оборудование для телемедицины. Об этом заявил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 25 сентября.

«В 2021 году планируется развитие телемедицины. Сейчас в область идет поставка оборудования именно для того, чтобы были камеры, колонки манипуляторы, которые позволят устанавливать связь врача с пациентом. Дорабатываем программное обеспечение. Нужно дождаться федерального законодательства, как эта телемедицина должна применяться, потому что сейчас есть только проект в Госдуме, он еще не принят, как только они примут закон о телемедицине, еще будет большая работа, как это все организовать», - сказал Матвеев.

Он также рассказал, что существует два вида телемедицины: проведение операций и видеозвонки с пациентами. Помимо этого, как подчеркнул Матвеев, есть и третий вариант — отправка результатов обследований из сельских территорий к врачу в районную или областную больницу для заключения и постановки диагноза.