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Общество

На витебском производстве «Мазоловогаз» коровы слушают классическую музыку

На молочном производстве «Мазоловогаз» в Витебске коровы слушают классическую музыку. Об этом сообщает корреспондент Псковскому агентству информации.

25 сентября в Белоруссии находится делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Участники делегации посетили уже, в частности, научно-производственный молочный центр «Мазоловогаз». По словам специалистов, производство происходит полностью автономно, практически без участия человека: роботизированная система доит коров и сама определяет качество молока — хорошее отправляется в работу, неудовлетворительное утилизируется.  

Кроме того, на территории молокозавода расположены стенды с фотографиями коров - «передовиков производства». 

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