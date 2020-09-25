На витебском производстве «Мазоловогаз» коровы слушают классическую музыку

13:15, 25 сентября 2020, ПАИ

На молочном производстве «Мазоловогаз» в Витебске коровы слушают классическую музыку. Об этом сообщает корреспондент Псковскому агентству информации.

25 сентября в Белоруссии находится делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Участники делегации посетили уже, в частности, научно-производственный молочный центр «Мазоловогаз». По словам специалистов, производство происходит полностью автономно, практически без участия человека: роботизированная система доит коров и сама определяет качество молока — хорошее отправляется в работу, неудовлетворительное утилизируется.

Кроме того, на территории молокозавода расположены стенды с фотографиями коров - «передовиков производства».