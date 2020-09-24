Псковские велогонщики стали чемпионами России в дисциплине «групповая горная гонка»

12:35, 25 сентября 2020, ПАИ

Триумфом великолукской школы велосипедного спорта завершилась групповая гонка горного тура чемпионата России по велоспорту на шоссе в Ижевске. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, в мужском и женском разрядах первые места пьедестала заняли спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области, воспитанники великолукского филиала по велогонкам Михаил Чирухин и Маргарита Сырадоева.

В мужской гонке на 150 километров приняли участие сразу семь спортсменов центра спортивной подготовки региона. На дистанцию вышли Сергей Фирсанов, Тимофей Шерстнев, Михаил Чирухин, Константин Некрасов, Илья Лосев, Даниил Баланев и Павел Иванов. Именно эти спортсмены и определяли сценарий гонки. Пелотон ожидал, что основным претендентом на титул будет Тимофей Шерстнев, за которым и старались уследить соперники, но была использована командная тактика, и отпустили в отрыв не его, а опытного Сергея Фирсанова и юниора Михаила Чирухина, который благодаря поддержке Фирсанова выиграл первый национальный чемпионский титул.

Заслуженный тренер России Александр Филиппов пояснил, что для молодых гонщиков, работающих сегодня с Фирсановым, он является своеобразным играющим тренером, если выражаться футбольным языком.

«Он по праву оправдывает свое прозвище Батя - он выигрывал на самом высоком уровне и сегодня прямо на шоссе способен давать самые полезные советы своим молодым партнерам. Это очень большая школа для каждого из них. И поэтому результат налицо», – отметил тренер.

В женском разряде в горной групповой гонке на 100 километров также доминировали великолучане. Маргарита Сырадоева вновь поднялась на высшую ступень чемпионата страны. Это ее третье чемпионство за два месяца в России. Она по праву становится одним из лидеров женского разряда национальной команды и заявляет о себе как о специалисте по горным гонкам.

В Ижевске на этой неделе предстоит разыграть медали еще одного мужского чемпионата России – в горной многодневной гонке.