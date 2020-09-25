Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики

13:10, 25 сентября 2020, ПАИ

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24 сентября сотрудник Псковского агентства информации выступила экспертом в Школе межэтнической журналистики в ПсковГУ, сообщила куратор проекта Ольга Миронович.

На первое занятие в Пскове пришли более тридцати молодых людей – в основном студенты и выпускники Псковского государственного университета.

В качестве приглашенного эксперта перед ними выступила лучшая выпускница псковской Школы межэтнической журналистики прошлого года Елизавета Славятинская, которая год назад вместе с сертификатом Школы получила приглашение на работу в «Медиахолдинг Псковской области». В настоящий момент удостоилась за свою журналистскую работу премии Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость».

Елизавета показала новобранцам презентацию, с которой она выступала летом 2019 года в Общественной палате РФ. Также Елизавета Славятинская добавила, что в прошлом году Школа межэтнической журналистики помогла ей выбрать профессию по окончании филологического факультета ПсковГУ. По словам Елизаветы, теперь у неё самая интересная на свете работа.

На первое занятие псковской Школы также пришла победительница Всероссийского конкурса «СМИротворец-2019» в номинации «Поколение мультимедиа» студентка ПсковГУ Кира Суханова.

В программе, которую предстоит освоить ученикам этого года, теория журналистики, лекции приглашенных экспертов, телемосты с другими регионами-участниками проекта, интересные встречи и экскурсии, тренинги по технологии журналистского мастерства.

Курс в 40 академических часов разработан таким образом, чтобы с ходу вовлечь учеников в практическую работу. На первом же занятии они получили журналистское задание и теперь будут под руководством куратора готовить свои тексты к публикации в СМИ.

Лучшие выпускники псковской Школы межэтнической журналистики в конце ноября поедут на медиафорум в Москву, а также в этноэкспедицию по Ярославской области.

Напомним, проект «Школа межэтнической журналистики» принадлежит межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики». Он осуществляется с 2010 года при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты РФ и региональных высших учебных заведений. В 2020 году школы межэтнической журналистики открылись в 27 регионах России.







