В Дедовичах мужчина угрожал подростку вывезти его в лес и убить

13:00, 25 сентября 2020, ПАИ

34-летний житель Дедовичского района во время конфликта на улице схватил за горло подростка и угрожал убийством. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, мужчина предстал перед судом за угрозу убийством.

Суд установил, что летом этого года в Дедовичах местный житель схватил подростка за горло и, удерживая его, угрожал убийством. «Я тебя убью! Закину в багажник, увезу в лес, никто тебя больше не увидит!» - пригрозил он.

Суд признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса и назначил 200 часов обязательных работ.