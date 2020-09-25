62 тонны нидерландских кормовых добавок не пропустили через границу в Псковской области

13:11, 25 сентября 2020, ПАИ

21 сентября сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на складе временного хранения и в зоне таможенного контроля, расположенных в Пскове, выявили нарушения при перемещении трех партий кормовых добавок химического синтеза общим весом 62 тонны. Продукцию везли из провинции Северный Брабант в адрес псковского предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспекторы нашли нарушение указаний Россельхознадзора, согласно которым были введены ограничения/приостановка сертификации на ввоз в Российскую Федерацию всех кормов и кормовых добавок, произведенных предприятиями Королевства Нидерландов, включая корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без ветеринарных сертификатов страны-экспортера.

«Управлением было принято решение о запрете выпуска 62 тонн кормовых добавок, оформлены декларации о возврате, в сопровождении которых товары будут возвращены отправителю», - подчеркнули в ведомстве.