Внеочередная сессия Псковской гордумы пройдет 28 сентября

14:39, 25 сентября 2020, ПАИ

Внеочередная 42-я сессия Псковской городской Думы состоится 28 сентября в 14:00 (улица Некрасова, 14). Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

В проект основной повестки включено пять вопросов, касающихся жизнедеятельности города. В их числе – о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», о даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина» на предоставление в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции муниципального имущества без проведения торгов, о даче согласия на передачу в государственную собственность Псковской области здания танцевальной площадки и земельного участка по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 34.

Также депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменения в решение Псковской городской Думы «О даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал» на совершение крупной сделки по предоставлению гранта программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020», а также вопрос о даче согласия администрации Пскова на закрепление прав хозяйственного ведения за муниципальным предприятием Пскова «Псковские тепловые сети» муниципального недвижимого имущества (сооружение).