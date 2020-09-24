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Политика

Внеочередная сессия Псковской гордумы пройдет 28 сентября

Фото Дарьи Хватковой

Внеочередная 42-я сессия Псковской городской Думы состоится 28 сентября в 14:00 (улица Некрасова, 14). Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

В проект основной повестки включено пять вопросов, касающихся жизнедеятельности города. В их числе – о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», о даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина» на предоставление в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции муниципального имущества без проведения торгов, о даче согласия на передачу в государственную собственность Псковской области здания танцевальной площадки и земельного участка по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 34.

Также депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменения в решение Псковской городской Думы «О даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал» на совершение крупной сделки по предоставлению гранта программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020», а также вопрос о даче согласия администрации Пскова на закрепление прав хозяйственного ведения за муниципальным предприятием Пскова «Псковские тепловые сети» муниципального недвижимого имущества (сооружение).

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