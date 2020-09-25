ПсковГУ и Витебский госуниверситет будут сотрудничать в области подготовки дизайнеров и психологов

14:57, 25 сентября 2020, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина и ректор Витебского государственного университета Валентина Богатырёва подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Соглашение предполагает сетевое взаимодействие по направлению «Психология». Совместно вузами будет разработана программа магистратуры по профилю «Психопрофилактика и психокоррекция девиантного поведения». «В имеющихся учебных планах магистратуры есть общие дисциплины, касающиеся научно-исследовательской и психолого-педагогической деятельности, поэтому возможно введение модуля профессиональных дисциплин по предлагаемому профилю», - отмечает ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Кроме того, между вузами были достигнуты договоренности о развитии взаимодействия в области исторического образования и по направлению «Дизайн». «Был обнаружен отличный задел в сотрудничестве с художественно-графическим факультетом Витебского государственного университета», - поясняет ректор.

Сегодня делегация ПсковГУ посетила ведущие учреждения образования Витебской области: Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебский государственный технологический университет, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова и Витебский государственный технический колледж. «С вузами мы и ранее вели сотрудничество. Сегодня же были сделаны важные шаги к его расширению и углублению», - отмечает Наталья Ильина.