Псковский университет создаст зеркальные лаборатории молекулярной медицины и IT-медицины с Витебским медуниверситетом

14:58, 25 сентября 2020, ПАИ

Псковский государственный университет и Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет подписали меморандум о взаимопонимании, предметом которого стало сотрудничество в области интернационализации медицинского образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Документ подписали ректор ПсковГУ Наталья Ильина и проректор по международным связям и работе с иностранными гражданами ВГМУ Максим Савчук. Стороны считают, что сотрудничество в этой области будет способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами и особенно улучшению системы медицинского образования обоих государств.

«Мы договорились о совместном участии в международных программах и проектах в области медицинского образования, разработке и реализации сетевых образовательных программ, создании зеркальных лабораторий молекулярной медицины и IT-медицины, организации академического обмена студентами, клиническими ординаторами, молодыми учеными и научно-педагогическими работниками», - рассказала Наталья Ильина. В ноябре 2021 года на базе Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета будет совместно организована международная научно-практическая конференция «Медицинское образование XXI века».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, осмотрев вуз, дала высокую оценку белорусскому учреждению образования, его оснащению, возможностям подготовки специалистов. Вице-губернатор отметила, что развитие взаимоотношений между Псковским и Витебским вузами – важный шаг в сторону совершенствования всей системы образования Псковской области. «Уверена, обмен педагогическими практиками, навыками организационной работы и положительным опытом реализации программ развития в области образования станет большим подспорьем в росте качества высшего образования и подготовки сильных медицинских кадров. Сегодня развитие здравоохранения на первом месте. Важно, чтобы на наших территориях, которые так близко расположены друг к другу, все люди были здоровы и получали качественное медицинское обслуживание», - подчеркнула вице-губернатор.

Договор был подписан в рамках визита делегации ПсковГУ в ведущие учреждения образования Витебской области: Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Витебский государственный технологический университет, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова и Витебский государственный технический колледж.