Совместный молодежный инжиниринговый центр создадут ПсковГУ и ВГТУ

15:00, 25 сентября 2020, ПАИ

В рамках визита делегации ПсковГУ в Витебский государственный технологический университет были обсуждены возможности реализации программы двух дипломов по направлению «Дизайн», а также перспективы создания молодежного инжинирингового центра, целью которого будет реализация совместных научно-технических проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

По итогам встречи ректор ПсковГУ Наталья Ильина и ректор Витебского государственного технологического университета Андрей Кузнецов подписали договор о научно-образовательном сотрудничестве между вузами.

«Договор предполагает совместную научно-исследовательскую, образовательную и творческую деятельность, - рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина. – Мы с коллегами планируем разработку и реализацию совместных проектов, организацию зеркальных инновационных учебно-исследовательских лабораторий и проектных групп для реализации исследовательских и научно-технических проектов, обмен преподавателями для чтения лекционных курсов, в том числе дистанционно».

Сегодня делегация ПсковГУ посетила ведущие учреждения образования Витебской области с целью обсуждения возможностей взаимодействия и подписания договоров о сотрудничестве.