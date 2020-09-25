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Общество

Совместный молодежный инжиниринговый центр создадут ПсковГУ и ВГТУ

В рамках визита делегации ПсковГУ в Витебский государственный технологический университет были обсуждены возможности реализации программы двух дипломов по направлению «Дизайн», а также перспективы создания молодежного инжинирингового центра, целью которого будет реализация совместных научно-технических проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

По итогам встречи ректор ПсковГУ Наталья Ильина и ректор Витебского государственного технологического университета Андрей Кузнецов подписали договор о научно-образовательном сотрудничестве между вузами.

«Договор предполагает совместную научно-исследовательскую, образовательную и творческую деятельность, - рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина. – Мы с коллегами планируем разработку и реализацию совместных проектов, организацию зеркальных инновационных учебно-исследовательских лабораторий и проектных групп для реализации исследовательских и научно-технических проектов, обмен преподавателями для чтения лекционных курсов, в том числе дистанционно».

Сегодня делегация ПсковГУ посетила ведущие учреждения образования Витебской области с целью обсуждения возможностей взаимодействия и подписания договоров о сотрудничестве.

  

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