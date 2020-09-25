Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области

15:08, 25 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках первого дня работы официальной делегации региона в Белоруссии 25 сентября посетил сельхозпредприятие «Мазоловогаз» в Витебской области, чтобы ознакомиться с современными технологиями, применяемыми на производстве. Главу региона сопровождали руководство предприятия, Витебского областного Совета депутатов, а также члены официальной делегации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников во время визита ознакомился с историей создания предприятия, осмотрел объекты городской инфраструктуры агрогородка, после чего ознакомился с промышленными объектами. В их числе — предприятие по переработке рапса. Сырье для него выращивается на полях, площадь которых составляет порядка 350 га. Руководство предприятия сообщило главе региона, что производство практически полностью безотходное. После переработки жмых отправляется на комбикормовый завод.

Затем Михаил Ведерников вместе с участниками осмотра посетил научно-производственный молочный центр. Его основная особенность — все технологические процессы максимально автоматизированы и проходят практически без участия сотрудников сельхозпредприятия. На коров надеты специальные ошейники, которые анализируют состояние животного. В центре установлена роботизированная система для дойки, которая в режиме реального времени проводит анализ молока. Для повышения производительности и показателей надоя в коровниках звучит классическая музыка.

Еще одним объектом для посещения стал научно-производственный центр по выращиванию нетелей. Здесь Михаил Ведерников ознакомился с функционалом специализированного аппарата по оценке качества молока, который оперативно измеряет жирность, плотность и кислотность продукта. Результат анализа прикладывается к остальным сопроводительным документам. Здесь также функционирует робот по кормлению коров, который при помощи распыления воды призывает животных подойти к кормушке.

Глава региона положительно оценил технические нововведения на предприятии. Также Михаил Ведерников обратил внимание на оригинальность благоустройства территории. Например, создана аллея, где размещены фотографии коров, показавших наиболее высокие показатели по надою.

«Белоруссия славится своим сельским хозяйством и успехами в агропромышленном комплексе. Поэтому нам интересно посмотреть, как организован процесс работы. Тем более здесь к крупному предприятию присоединили хозяйство, которое находилось в тяжелом финансовом положении. Это хороший и интересный опыт, когда ведущие предприятия сферы взаимодействуют с отстающими, дают мощный импульс к развитию, внедряют инновационные технологии», – подчеркнул глава региона по итогам посещения СХП «Мазоловогаз» и добавил, что в Новосокольническом районе Псковской области в ближайшее время планируется открытие фермы на 1,8 тысячи голов фуражного скота. На предприятии также будут использованы современные технологии для организации максимально эффективной работы.