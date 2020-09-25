Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
Традиционная встреча журналистов Псковского агентства информации с главой Пскова Еленой Полонской в этот раз произошла в округе депутата.
Елена Полонская в эфире ПАИ-live рассказала о том, что изменилось в округе за год, как работает «агентурная» сеть, как бабушки доказывали ей свою правоту, была ли последняя сессия Псковской гордумы или нет, какой толк от участия псковской делегации в Ганзейских русских днях в Великом Новгороде.