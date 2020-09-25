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Общество

Правительство РФ запретило детские кружки в подвалах и на цокольных этажах зданий

Правительство России своим постановлением запретило детские досуговые центры на цокольных и подвальных этажах. Об этом говорится в правилах противопожарного режима в РФ, опубликованных 25 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией», – говорится в документе.

Также по новым правилам помещения для отдыха или оздоровления детей нельзя размещать на мансарде здания, если оно не имеет определенную степень огнестойкости. В таких зданиях нельзя размещать более 50 детей, если на этаже лишь один эвакуационный выход, там запрещается размещать более 10 детей. Новые правила противопожарного режима вступают в силу с 1 января 2021 года.

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