0
23:36
Кабаре абсурда: московский театр показал псковичам, что они слегка из Магадана
23:08
Почему лечить уши теперь нестрашно - интервью с Аркадием Гохманом и Натальей Гусевой
21:31
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
20:24
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
17:57
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
17:21
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
16:42
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
Еще новости
Общество

Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»

Фото: Экопром

25 сентября специалисты компании «Мехуборка» рассказали жителям о том,  какие условия необходимо соблюдать, чтобы система мусороудаления многоквартирного дома не стала источником пожарной опасности, антисанитарии и неприятного запаха, сообщила пресс-служба компании «Экопром».

В частности, разрешается выбрасывать только сухой мусор мягкой консистенции и небольших габаритов. В систему мусороудаления не должны попадать жидкие и полужидкие отходы.

Помимо этого, выбрасываемый мусор должен быть упакован в полиэтиленовые пакеты и свободно помещаться в загрузочный клапан. Не допускается выбрасывание мелкого и пылевидного мусора без пакетов. Запрещено бросать в ствол тлеющие окурки и спички.

Также нельзя выбрасывать в мусоропровод опасные отходы – батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и термометры, всевозможные химикаты, ветошь, пропитанную маслами и нефтепродуктами и т. п. Эти отходы необходимо сдавать на утилизацию в пункты приема.

Запрещается выбрасывать стекло, керамику и другие бьющиеся предметы, тяжелые предметы (кирпичи, металл, строительный мусор), объемную тару, доски и части мебели, бумагу и картон.

Наконец, стоит помнить о том, что каждый раз после использования системы мусороудаления следует плотно закрывать загрузочный клапан.


 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
25 сентября 2020
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь 1
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
25 сентября 2020
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
25 сентября 2020
Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
25 сентября 2020
Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
25 сентября 2020
Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой
Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
25 сентября 2020
Что в округе тебе моем – глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live
Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области
25 сентября 2020
Михаил Ведерников положительно оценил опыт внедрения инновационных технологий на сельхозпредприятии в Витебской области
Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики
25 сентября 2020
Корреспондент ПАИ стала экспертом Школы межэтнической журналистики

Идет загрузка...