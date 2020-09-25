Что нельзя выкидывать в мусоропровод, рассказали в «Экопроме»

17:57, 25 сентября 2020, ПАИ

25 сентября специалисты компании «Мехуборка» рассказали жителям о том, какие условия необходимо соблюдать, чтобы система мусороудаления многоквартирного дома не стала источником пожарной опасности, антисанитарии и неприятного запаха, сообщила пресс-служба компании «Экопром».

В частности, разрешается выбрасывать только сухой мусор мягкой консистенции и небольших габаритов. В систему мусороудаления не должны попадать жидкие и полужидкие отходы.

Помимо этого, выбрасываемый мусор должен быть упакован в полиэтиленовые пакеты и свободно помещаться в загрузочный клапан. Не допускается выбрасывание мелкого и пылевидного мусора без пакетов. Запрещено бросать в ствол тлеющие окурки и спички.

Также нельзя выбрасывать в мусоропровод опасные отходы – батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и термометры, всевозможные химикаты, ветошь, пропитанную маслами и нефтепродуктами и т. п. Эти отходы необходимо сдавать на утилизацию в пункты приема.

Запрещается выбрасывать стекло, керамику и другие бьющиеся предметы, тяжелые предметы (кирпичи, металл, строительный мусор), объемную тару, доски и части мебели, бумагу и картон.

Наконец, стоит помнить о том, что каждый раз после использования системы мусороудаления следует плотно закрывать загрузочный клапан.



