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Общество

Первый класс в Пскове переведен на дистанционное обучение из-за коронавируса

В псковской школе класс впервые переведен на дистанционное обучение, поскольку у одного из учеников выявлен коронавирус, пишет «Псковская правда». Глава управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко уточнила, что речь идет о школе № 21: на удаленку отправлены ученики 6-го класса.

Сотрудники Роспотребнадзора составляют список детей и учителей, контактировавших с заболевшим. Пока они находятся на самоизоляции, у них возьмут тесты на коронавирус. Далее решение будет приниматься в зависимости от результатов тестов.

Анна Кузыченко отметила, что также в Пскове два класса закрыты на карантин по ОРВИ, поскольку там заболели более 20% школьников.

На минувшей неделе губернатор Михаил Ведерников сообщил, что у 26 школьников в Псковской области подтвержден коронавирус, в связи с чем 12 классов перешли на дистанционное обучение. Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора закрылась на карантин Павская школа Порховского района, где заболел один из преподавателей. Также перевела студентов на дистанционный формат Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.  

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