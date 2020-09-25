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Общество

Глава Пскова рассказала, как решается проблема незаконно установленных гаражей

О том, как решается проблема с незаконно установленными гаражами во дворах, рассказала глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 25 сентября.

«В этом году благодаря слаженной работе администрации Пскова вопрос сноса незаконных гаражей и формирования общей схемы размещения гаражей сдвинулся с мертвой точки», – отметила Елена Полонская.

По ее словам, в 2020 году была проведена работа по демонтажу гаражей, в первую очередь там, где начиналось строительство пристроек к дошкольным учреждениям, либо на тех местах, где происходило строительство новых социальных объектов.

Так, например, на дворовой территории Рижского проспекта, 29/31 начался ремонт. Там расположено два десятка бесхозных гаражей, из которых только у пяти нашлись собственники, имеющие документацию, подтверждающую законность установки. Остальные гаражи были демонтированы.

Этот год будет не последним в плане массового сноса незаконно установленных гаражей, заверила глава муниципалитета.

По ее словам, большая проблема возникает с гаражным кооперативом на улице Подвишенской, где расположено пять десятков незаконно установленных гаражей. Большая часть построек этой территории будет демонтирована, так как с 2022-2023 года при подтверждении финансирования начнется реконструкция второй очереди улицы Кузбасской Дивизии, затрагивающей эту территорию.

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