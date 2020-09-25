Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе

18:32, 25 сентября 2020, ПАИ

Автомобиль врезался в дерево в Новосокольническом районе, пострадал один человек, передаёт корреспондент газеты «Новосокольнический край».



Фото: Газета «Новосокольнический край».



Фото: Газета «Новосокольнический край».



Фото: Газета «Новосокольнический край».



Фото: Газета «Новосокольнический край».







ДТП произошло 25 сентября в 17:00 на 7-м километре дороги Гущино – Демя. При повороте водитель автомобиля 47-летняя женщина не справилась с управлением, и автомобиль врезался в дерево. В машине находилось четыре человека. В результате ДТП пострадал пассажир – мужчина, его госпитализировали в больницу.

Сотрудники ГИБДД проверили уровень алкоголя в крови водителя с помощью алкотестера, тест показал, что женщина находится в трезвом состоянии.