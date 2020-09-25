0
18:32
Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе
12:08
Пенсионерка ударила локтем в лицо сотрудницу ДПС в Опочке
09:26
Мотоциклиста госпитализировали с переломами после ДТП на Рижском проспекте
23:00
14-летняя девочка пропала в Великих Луках
19:05
Автомобиль «притёрся» с автобусом в центре Пскова
16:47
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Псковском районе
13:13
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей
Еще новости
Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе

Автомобиль врезался в дерево в Новосокольническом районе, пострадал один человек, передаёт корреспондент газеты «Новосокольнический край».

  • Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Газета «Новосокольнический край».
  • Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Газета «Новосокольнический край».
  • Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Газета «Новосокольнический край».
  • Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе
    Фото: Газета «Новосокольнический край».

ДТП произошло 25 сентября в 17:00 на 7-м километре дороги Гущино – Демя. При повороте водитель автомобиля 47-летняя женщина не справилась с управлением, и автомобиль врезался в дерево. В машине находилось четыре человека. В результате ДТП пострадал пассажир – мужчина, его госпитализировали в больницу.

Сотрудники ГИБДД проверили уровень алкоголя в крови водителя с помощью алкотестера, тест показал, что женщина находится в трезвом состоянии. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе
25 сентября 2020
Стали известны подробности ДТП в Новосокольническом районе
Пенсионерка ударила локтем в лицо сотрудницу ДПС в Опочке
25 сентября 2020
Пенсионерка ударила локтем в лицо сотрудницу ДПС в Опочке
Мотоциклиста госпитализировали с переломами после ДТП на Рижском проспекте
25 сентября 2020
Мотоциклиста госпитализировали с переломами после ДТП на Рижском проспекте
14-летняя девочка пропала в Великих Луках
23 сентября 2020
14-летняя девочка пропала в Великих Луках
Автомобиль «притёрся» с автобусом в центре Пскова
23 сентября 2020
Автомобиль «притёрся» с автобусом в центре Пскова
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Псковском районе
23 сентября 2020
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Псковском районе
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей
23 сентября 2020
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей
ДТП на перекрестке улиц Вокзальная и Льва Толстого с шестью автомобилями. ФОТО
23 сентября 2020
ДТП на перекрестке улиц Вокзальная и Льва Толстого с шестью автомобилями. ФОТО

Идет загрузка...