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Общество

Стандарты развития индивидуального жилищного строительства разработаны в России

Минстрой России разработал стандарты развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), среди предложений – строительство таких домов индустриальным способом, предполагающим быстровозводимые типовые проекты, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиту Стасишина.

«Мы разработали и скоро внедрим стандарты развития ИЖС. Мы считаем, что помимо хозспособа нужно строить индустриальным способом ИЖС», – сказал замминистра.

Никита Стасишин также рассказал о предложениях по поддержке развития ИЖС в России, среди которых субсидированная ипотека, проектное финансирование застройщиков, а также меры поддержки, направленные на модернизацию отрасли.

По словам замминистра, предложения позволят уменьшить срок строительства частных домов с полутора-двух лет до полугода.

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