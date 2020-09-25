Стандарты развития индивидуального жилищного строительства разработаны в России

19:32, 25 сентября 2020, ПАИ

Минстрой России разработал стандарты развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС), среди предложений – строительство таких домов индустриальным способом, предполагающим быстровозводимые типовые проекты, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиту Стасишина.

«Мы разработали и скоро внедрим стандарты развития ИЖС. Мы считаем, что помимо хозспособа нужно строить индустриальным способом ИЖС», – сказал замминистра.

Никита Стасишин также рассказал о предложениях по поддержке развития ИЖС в России, среди которых субсидированная ипотека, проектное финансирование застройщиков, а также меры поддержки, направленные на модернизацию отрасли.

По словам замминистра, предложения позволят уменьшить срок строительства частных домов с полутора-двух лет до полугода.