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Общество

В Острове будут судить женщину за организацию занятия проституцией и вовлечение в это девушек

В Острове будут судить женщину за организацию занятия проституцией и вовлечение в это девушек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По данным следствия, в 2018-2019 годы обвиняемая с целью получения материальной прибыли путем применения насилия вовлекла в занятие проституцией четырех местных жительниц, одна из которых являлась несовершеннолетней, а также организовала занятие ими проституцией на территории Острова.

Выяснилось, что она ранее женщина была судима за аналогичное преступление, совершенное в составе организованной преступной группы.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения. Женщина обвиняется в организации занятия проституцией и вовлечение в это девушек, в том числе несовершеннолетней (статьи 240 часть 3, 241 часть 2 и 3 УК РФ). 

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