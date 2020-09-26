Студенты Псковского филиала Академии ФСИН заняли первое место в спортивном турнире «ЗАБЕГ.60»

09:00, 26 сентября 2020, ПАИ

25 сентября Совет по молодёжной политике при главе Пскова Елене Полонской организовал спортивный турнир «ЗАБЕГ.60». В рамках акции активисты совета провели разминку для студентов Псковского агротехнического колледжа, Псковского политехнического колледжа, Псковского филиала Академии ФСИН России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Кроме того, команды университетов приняли участие в спортивной эстафете, а также забеге на дистанцию 1,5 километра.

Также в ходе мероприятия капитаны каждой из команд соревновались в отжиманиях.

В завершение состязаний были подведены итоги и объявлены победители. Первое место по результатам забега заняла команда Академии ФСИН России, второе – Политехнического колледжа, третье – Агротехнического колледжа.

Команды получили благодарственные письма, дипломы и памятные сувениры, а также подарки от генерального партнёра соревнований.