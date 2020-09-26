ПсковГУ и ВГМУ подписали меморандум о сотрудничестве по интернационализации медицинского образования

09:21, 26 сентября 2020, ПАИ

Псковский государственный университет и Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет признали друг друга стратегическими партнерами и подписали меморандум о сотрудничестве в области интернационализации медицинского образования. Документ о дипломатическом сотрудничестве сторон подписан руководством вузов в рамках официального визита псковской делегации в Витебск 25 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководители университетов обсудили совместное участие педагогов и студентов вузов в международных программах и проектах в области медицинского образования, партнерство в реализации образовательных программ в сетевой форме и создание лабораторий молекулярной медицины и IT-медицины. Стороны рассмотрели организацию академического обмена студентами, клиническими ординаторами и молодыми учеными, а также научно-педагогическими работниками. Кроме того, были затронуты вопросы организации взаимоотношений в области повышения квалификации сотрудников учреждений здравоохранения обоих регионов.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, посетив вуз, дала высокую оценку белорусскому учреждению образования, его оснащению, возможностям подготовки специалистов. Вице-губернатор отметила, что развитие взаимоотношений между псковским и витебским вузами – важный шаг в сторону совершенствования всей системы образования Псковской области. «Уверена, обмен педагогическими практиками, навыками организационной работы и положительным опытом реализации программ в области образования станут большим подспорьем для роста качества высшего образования и подготовки сильных медицинских кадров. Сегодня развитие здравоохранения для нас стоит на первом месте. Важно, чтобы на наших территориях население получало качественное медицинское обслуживание», – подчеркнула вице-губернатор.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина назвала подписание меморандума значимым событием для вуза. «Медицинское образование ПсковГУ – одно из самых перспективных направлений университета. Благодаря тесному сотрудничеству с профильными вузами, в том числе зарубежными, мы сможем сделать его качественнее и доступнее для студентов российских регионов и других стран», – отметила Наталья Ильина. Ректор ПсковГУ также обратила внимание на необходимость более тесного сотрудничества и обмена опытом, особенно в области цифровой медицины. «В рамках договоренностей с белорусской стороной в 2021 году мы планируем совместно на базе Витебского государственного медицинского университета провести международную научно-практическую конференцию «Медицинское образование XXI века», – добавила Наталья Ильина.

В рамках визита в приграничный регион псковская делегация также посетила ряд других ведущих университетов Витебской области, где между сторонами были достигнуты ряд соглашений. Так, по итогам переговоров с руководством Витебского государственного технологического университета подписан договор о научно-образовательном сотрудничестве. Кроме того, стороны обсудили возможность создания программы двух дипломов по направлению «Дизайн» и направления сотрудничества на базе Инжинирингового центра ПсковГУ. Делегация посетила научные и учебно-исследовательские лаборатории ВГТУ, музей университета и региональный учебный центр по проведению обучения студентов и дополнительного образования взрослых по направлению «Программирование и эксплуатация систем на основе промышленных программируемых контроллеров».

Еще одним объектом для посещения членами псковской делегации стал Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. С руководством данного учебного заведения были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества в области исторического образования. Подписано соглашение между Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и Псковским государственным университетом о сетевом взаимодействии по направлению «Психология».