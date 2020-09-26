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Общество

ПсковГУ и ВГМУ подписали меморандум о сотрудничестве по интернационализации медицинского образования

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Витебские вести»

Псковский государственный университет и Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет признали друг друга стратегическими партнерами и подписали меморандум о сотрудничестве в области интернационализации медицинского образования. Документ о дипломатическом сотрудничестве сторон подписан руководством вузов в рамках официального визита псковской делегации в Витебск 25 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководители университетов обсудили совместное участие педагогов и студентов вузов в международных программах и проектах в области медицинского образования, партнерство в реализации образовательных программ в сетевой форме и создание лабораторий молекулярной медицины и IT-медицины. Стороны рассмотрели организацию академического обмена студентами, клиническими ординаторами и молодыми учеными, а также научно-педагогическими работниками. Кроме того, были затронуты вопросы организации взаимоотношений в области повышения квалификации сотрудников учреждений здравоохранения обоих регионов.

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Витебские вести»

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, посетив вуз, дала высокую оценку белорусскому учреждению образования, его оснащению, возможностям подготовки специалистов. Вице-губернатор отметила, что развитие взаимоотношений между псковским и витебским вузами – важный шаг в сторону совершенствования всей системы образования Псковской области. «Уверена, обмен педагогическими практиками, навыками организационной работы и положительным опытом реализации программ в области образования станут большим подспорьем для роста качества высшего образования и подготовки сильных медицинских кадров. Сегодня развитие здравоохранения для нас стоит на первом месте. Важно, чтобы на наших территориях население получало качественное медицинское обслуживание», – подчеркнула вице-губернатор.

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Витебские вести»

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина назвала подписание меморандума значимым событием для вуза. «Медицинское образование ПсковГУ – одно из самых перспективных направлений университета. Благодаря тесному сотрудничеству с профильными вузами, в том числе зарубежными, мы сможем сделать его качественнее и доступнее для студентов российских регионов и других стран», – отметила Наталья Ильина. Ректор ПсковГУ также обратила внимание на необходимость более тесного сотрудничества и обмена опытом, особенно в области цифровой медицины. «В рамках договоренностей с белорусской стороной в 2021 году мы планируем совместно на базе Витебского государственного медицинского университета провести международную научно-практическую конференцию «Медицинское образование XXI века», – добавила Наталья Ильина.

В рамках визита в приграничный регион псковская делегация также посетила ряд других ведущих университетов Витебской области, где между сторонами были достигнуты ряд соглашений. Так, по итогам переговоров с руководством Витебского государственного технологического университета подписан договор о научно-образовательном сотрудничестве. Кроме того, стороны обсудили возможность создания программы двух дипломов по направлению «Дизайн» и направления сотрудничества на базе Инжинирингового центра ПсковГУ. Делегация посетила научные и учебно-исследовательские лаборатории ВГТУ, музей университета и региональный учебный центр по проведению обучения студентов и дополнительного образования взрослых по направлению «Программирование и эксплуатация систем на основе промышленных программируемых контроллеров».

Еще одним объектом для посещения членами псковской делегации стал Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. С руководством данного учебного заведения были достигнуты договоренности о развитии сотрудничества в области исторического образования. Подписано соглашение между Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и Псковским государственным университетом о сетевом взаимодействии по направлению «Психология».

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