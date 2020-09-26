0
15:37
#Опросник ПАИ: Как псковичи относятся к прививке от гриппа
14:21
«Издранное» Геннадия Кононова – обзор колумниста ПАИ
13:42
Михаил Ведерников о фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі – 2020»: Такие мероприятия развивают инфраструктуру
11:36
Делегация Псковской области второй день работает в Белоруссии
11:05
Ещё 41 человек заразился коронавирусом в Псковской области
11:01
Фейк-ньюс из Печор: плановые работы на склонах монастыря приняли за чрезвычайную ситуацию
10:10
Более 24,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Еще новости
Общество

Псковские активисты ОНФ высадили шаровидные ивы в Островском районе

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области совместно с участниками региональной команды «Молодежка ОНФ» высадили аллею из шаровидной ивы в Горайском парке. Он расположен на территории усадьбы Лореров-Розенов в деревне Гораи Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения ОНФ.

Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения. Более 200 лет назад здесь на высоком холме был разбит парк. Спустя два века территория Горайского парка заболотилась и заросла порослью.

Уже несколько лет за сохранение исторического наследия борются местные жители. В прошлом году инициативные сельчане обратились в региональное отделение ОНФ за содействием. Тогда силами общественников была расчищена часть исторического парка. Год спустя активисты Народного фронта вернулись, чтобы благоустроить территорию.

«В нашем регионе очень много объектов культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Горайский парк – уникальное место с богатой историей. Мы рады в очередной раз принять участие в благоустройстве приусадебной территории», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко. В свою очередь руководитель проекта по восстановлению Горайского парка Марина Ляшкевич отметила, что работы предстоит еще много, но с поддержкой и помощью Народного фронта результат виден уже на первых этапах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ: Как псковичи относятся к прививке от гриппа
26 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Как псковичи относятся к прививке от гриппа
«Издранное» Геннадия Кононова – обзор колумниста ПАИ
26 сентября 2020
«Издранное» Геннадия Кононова – обзор колумниста ПАИ
Михаил Ведерников о фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі – 2020»: Такие мероприятия развивают инфраструктуру
26 сентября 2020
Михаил Ведерников о фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі – 2020»: Такие мероприятия развивают инфраструктуру
Делегация Псковской области второй день работает в Белоруссии
26 сентября 2020
Делегация Псковской области второй день работает в Белоруссии
Ещё 41 человек заразился коронавирусом в Псковской области
26 сентября 2020
Ещё 41 человек заразился коронавирусом в Псковской области 1
Более 24,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса
26 сентября 2020
Более 24,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь
25 сентября 2020
Подведены итоги первого дня рабочей поездки псковской делегации в Беларусь 1
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
25 сентября 2020
До 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября

Идет загрузка...