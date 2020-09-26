Псковские активисты ОНФ высадили шаровидные ивы в Островском районе

09:55, 26 сентября 2020, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области совместно с участниками региональной команды «Молодежка ОНФ» высадили аллею из шаровидной ивы в Горайском парке. Он расположен на территории усадьбы Лореров-Розенов в деревне Гораи Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения ОНФ.

Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения. Более 200 лет назад здесь на высоком холме был разбит парк. Спустя два века территория Горайского парка заболотилась и заросла порослью.

Уже несколько лет за сохранение исторического наследия борются местные жители. В прошлом году инициативные сельчане обратились в региональное отделение ОНФ за содействием. Тогда силами общественников была расчищена часть исторического парка. Год спустя активисты Народного фронта вернулись, чтобы благоустроить территорию.

«В нашем регионе очень много объектов культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Горайский парк – уникальное место с богатой историей. Мы рады в очередной раз принять участие в благоустройстве приусадебной территории», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко. В свою очередь руководитель проекта по восстановлению Горайского парка Марина Ляшкевич отметила, что работы предстоит еще много, но с поддержкой и помощью Народного фронта результат виден уже на первых этапах.