Более 24,1 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:10, 26 сентября 2020, ПАИ

По состоянию на 26 сентября в мире зарегистрировано 32 769 408 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 993 542 человека. Количество выздоровевших – 24 178 570.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 7 244 184. В этой стране от коронавируса умерло 208 440 человек, выздоровело – 4 480 719.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 136 048 человек, 934 146 – выздоровело, 20 056 – умерло. В Псковской области выявлено 5 320 случаев заражения коронавирусом, 3 986 человек выздоровело, 65 – умерло.