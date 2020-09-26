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Общество

Делегация Псковской области второй день работает в Белоруссии

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым второй день работает в Витебской области. Сегодня, 26 сентября, рабочий день начался с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Витебского исполнительного комитета Николаем Шерстневым и председателем Витебского областного совета депутатов Владимиром Терентьевым почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии, которая открыла ежегодный фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі – 2020», также приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти районов Витебской области, а также жители населенного пункта.

Участники памятного мероприятия возложили цветы и венки к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Он расположен на площади Победы, у монумента зажжен Вечный огонь в память о тех, кто отстаивал право на свободу своей родной земли.

Фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі – 2020» проводится в Белоруссии с 1996 года.

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