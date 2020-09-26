Редакцию газеты «Островские вести» обокрали в Псковской области

12:00, 26 сентября 2020, ПАИ

В ночь с 25 на 26 сентября неизвестные проникли в помещения редакции газеты «Островские вести» в Псковской области. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, злоумышленники взломали замки входной двери.

«Вскрыты два кабинета редакции. Разбросаны вещи, документы, перевернут стол, пропала техника», – поделились сотрудники газеты.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Сейчас на месте работает полиция, составляется перечень пропавших вещей. Среди них компьютеры, микроволновка, электрический чайник.

«Был вскрыт сейф. Но все деньги сдали в пятницу. Остались только 100 рублей в конверте и немного мелочи. Они так и лежат. Их не тронули», – добавили в редакции.