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Редакцию газеты «Островские вести» обокрали в Псковской области

В ночь с 25 на 26 сентября неизвестные проникли в помещения редакции газеты «Островские вести» в Псковской области. Как передает корреспондент Псковского агентства информации,  злоумышленники взломали замки входной двери.

«Вскрыты два кабинета редакции. Разбросаны вещи, документы, перевернут стол, пропала техника», – поделились сотрудники газеты.

  • Редакцию газеты «Островские вести» обокрали в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Редакцию газеты «Островские вести» обокрали в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Редакцию газеты «Островские вести» обокрали в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Редакцию газеты «Островские вести» обокрали в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Редакцию газеты «Островские вести» обокрали в Псковской области
    Фото: ПАИ

Сейчас на месте работает полиция, составляется перечень пропавших вещей. Среди них компьютеры, микроволновка, электрический чайник.

«Был вскрыт сейф. Но все деньги сдали в пятницу. Остались только 100 рублей в конверте и немного мелочи. Они так и лежат. Их не тронули», – добавили в редакции.

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