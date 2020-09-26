Псковских студентов приглашают принять участие в экоквесте «Вода.Online»

13:25, 26 сентября 2020, ПАИ

Неравнодушные к проблемам экологии студенты Псковской области могут принять участие во Всероссийском экоквесте «Вода.Online». Об этом сообщили в официальной группе регионального комитета по природным ресурсам и экологии. Экоквест запустили Росводресурсы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участниками могут стать студенты высших и средних специальных учебных заведений в возрасте от 15 до 30 лет. Регистрация продлится до 15 октября на сайте водныйквест.рф. Студентам предстоит ответить на 16 вопросов, а затем выполнить 5 креативных заданий.

Итоги экоквеста подведут 20 октября. Все участники получат дипломы и скидку на онлайн-курсы Нетологии. Ценные призы получат конкурсанты, которые лучше всех справятся с креативными заданиями. У них есть шансы выиграть часы, камеру, колонку, поездку на форум и другие подарки.