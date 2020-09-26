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Общество

Видео: Мастер-класс по воркауту провели для студентов ПсковГУ и молодёжи Пскова

В Пскове провели мастер-класс по воркауту для студентов ПсковГУ и молодёжи Пскова в рамках проекта развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО. В мероприятии приняли участие более 50 студентов ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Нереальный драйв и спортивная атмосфера царит на воркаут-площадке ежедневно», – подчеркнул Виталий Дидыч.

Проект развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО, реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации Пскова, проектного офиса «Команды-2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области – Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодёжного центра.

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