Видео: Мастер-класс по воркауту провели для студентов ПсковГУ и молодёжи Пскова

14:45, 26 сентября 2020, ПАИ

В Пскове провели мастер-класс по воркауту для студентов ПсковГУ и молодёжи Пскова в рамках проекта развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО. В мероприятии приняли участие более 50 студентов ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Нереальный драйв и спортивная атмосфера царит на воркаут-площадке ежедневно», – подчеркнул Виталий Дидыч.

Проект развития воркаут-движения, как основы подготовки к ГТО, реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации Пскова, проектного офиса «Команды-2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области – Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодёжного центра.