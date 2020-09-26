Более шести тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 6 004 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
25 сентября в стране зафиксировано 169 летальных исходов пациентов с коронавирусом. За сутки в России выявлено 7 523 новых случая заражения коронавирусом.
Всего по состоянию на 26 сентября в России выявлен 1 143 571 случай заболевания коронавирусом, 940 150 человек выздоровело, 20 225 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 5 361 случай заражения коронавирусом, 4 001 человек выздоровел, 65 – умерло.