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Общество

#Опросник ПАИ: Как псковичи относятся к прививке от гриппа

Настала осень с дождями и холодом – сезон ОРВИ и гриппа на пороге, а значит, пора прививаться!  Корреспонденты Псковского агентства информации решили узнать у жителей Пскова, делают ли они прививку от гриппа или боятся последствий и игнорируют эту процедуру.

Мнения опрошенных, как и обычно, разделились.

Первые делают прививки ежегодно уже много лет.

«Да, конечно. Каждый год делаем. Все хорошо. Не боюсь. Напрасно люди боятся делать эту прививку. Я уже делаю, наверное, год шестой и не болею гриппом. И семья делает: и дети, и внуки», – рассказала псковичка Галина Васильевна.

С ней оказалась солидарна ее тезка, Галина Владимировна: «А как же, обязательно. Я каждый год делаю прививку, уже много-много лет и гриппом не болею. Я очень довольна. И всем советую. Мне кажется, это выбор каждого, но я бы, например, советовала все-таки прививку делать».

Двое мужчин ответили, что делают прививку от гриппа каждый год, но в этом еще не успели и планируют привиться в скором времени.

Вторая группа псковичей пока не определилась в своем отношении к прививке от гриппа: то ли надо, то ли не надо. 

Например, у трех женщин мы выяснили, что они раз от раза прививаются, но делают это нечасто, или совсем не делают прививки, потому что боятся заболеть после этого. «Нет, прививку от гриппа я не делала. Делаю не каждый год, но бывает. Я как-то специфически к этому отношусь, я бы сказала, что недоверчиво, боюсь», – ответила Ирина.

А третья группа демонстрирует философскую точку зрения.

«Нет, не делал. И не делаю обычно. Зачем? Я не болею. Я не боюсь. Просто, зачем делать то, что тебе не нужно?» — ответил один из псковичей. 

 
 
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