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Общество

Год колонии получил пскович за избиение таксиста

Неоднократно судимому 32-летнему жителю Псковского района суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение таксиста, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что в конце октября 2019 года мужчина в нетрезвом виде сидел в такси около дома на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Он поссорился с водителем такси, а затем ударил его кулаком в лицо. Своими действиями мужчина причинил таксисту телесные повреждения в виде перелома нижней стенки в области век левого глаза, левой скуловой области, которые были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 112 УК РФ и назначил ему наказание виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый обжаловал приговор, поэтому он не вступил в законную силу. 

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