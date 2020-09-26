«Михайловское» заполонили туристы

16:25, 26 сентября 2020, ПАИ

Территорию, входящую в состав Пушкинского заповедника, заполонили, сегодня, 26 сентября, отдыхающие и туристы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

У села Петровское Пушкиногорского района находятся как минимум 50 припаркованных автомобилей, а на повороте в сторону Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» стоит в полтора раза больше машин.

Отметим, что 185 лет назад, 26 сентября 1835 года, в Михайловском, Александр Пушкин закончил стихотворение «…Вновь я посетил…».