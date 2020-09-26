429 литров алкоголя изъяли в Великих Луках

16:52, 26 сентября 2020, ПАИ

25 сентября в Великих Луках было проведено оперативно-профилактическое мероприятие, целью которого является контроль за оперативной обстановкой в городе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате предпринятых мер было раскрыто семь преступлений, из них – две кражи, выявлено 214 административных правонарушений, в том числе по линии ГИБДД – 98.

Группы по патрулированию жилого сектора установили девять фактов незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе один факт реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетнему. В ходе проверки из незаконного оборота изъято 429 литров алкоголя.

Кроме того, было выявлено два административных правонарушения по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ – из незаконного оборота табачных изделий было изъято 480 пачек сигарет.

По линии ГИБДД проверено 925 транспортных средств. Выявлено два водителя в состоянии опьянения и 28 административных правонарушений по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

В мероприятие было задействовано более 200 сотрудников полиции и народных дружинников.