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Общество

Спасатели вынесли мужчину из горящего общежития в Псковском районе

Мужчину спасли при пожаре в общежитие в деревне Родина Псковского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Общежитие загорелось в Псковском районе
    Фото: ПАИ

Звено газодымозащиной службы обнаружило на втором этаже в задымленном помещении мужчину на вид 35 лет. Он надышался продуктами горения и потерял сознание. Спасатели вытащили его на улицу и оказали первую медицинскую помощь. После этого мужчину передали бригаде скорой помощи, которая госпитализирует его в больницу.

Возгорание в четырехэтажном общежитие в деревне Родина произошло на третьем этаже 26 сентября.

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