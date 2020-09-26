Спасатели вынесли мужчину из горящего общежития в Псковском районе

17:08, 26 сентября 2020, ПАИ

Мужчину спасли при пожаре в общежитие в деревне Родина Псковского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Звено газодымозащиной службы обнаружило на втором этаже в задымленном помещении мужчину на вид 35 лет. Он надышался продуктами горения и потерял сознание. Спасатели вытащили его на улицу и оказали первую медицинскую помощь. После этого мужчину передали бригаде скорой помощи, которая госпитализирует его в больницу.

Возгорание в четырехэтажном общежитие в деревне Родина произошло на третьем этаже 26 сентября.