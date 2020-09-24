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Футболистки из Куньи завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по мини-футболу

Куньинская сборная по женскому футболу вернулась с соревнований с серебром. Фото: газета "Пламя"

Юные футболистки из Куньи завоевали второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди школьных команд. Финальные игры турнира прошли в городе Щелково Московской области. Об этом сообщает районная газета Куньинского района «Пламя».

За первое место женской сборной по футболу из Куньи пришлось побороться с командой из Калужкой области. В этой игре соперницам удалось одержать победу.

Домой куньинские футболистки вернулись с серебряными медалями и кубком. Рано утром на вокзале с воздушными шарами и фейерверком команду и тренера встретили представители районной администрации, родственники и друзья спортсменок.

Соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций проведены в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу».

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